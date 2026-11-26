Не пиво и не мед: что обнаружили ученые в древних сосудах из неолитических погребальных камер

Ученые изучили 330 неолитических сосудов из коридорных гробниц, болот и поселений Западной Зеландии* и заметили: на внутренней стороне тех, что лежали в погребальных камерах, есть особый рисунок — коррозия и травление поверхности. Чтобы понять, какая еда или питье оставили такой след, сделали копии 5000-летней керамики — их изготовила керамистка по образцу древней — и залили туда сырое молоко, уксус, пиво и медовуху, а заодно ферментировали разные виды пива, медовухи и уксуса. Пиво и медовуха узора не дали. А вот свежее непастеризованное молоко, оставленное скисать и бродить, изменило поверхность копий ровно так, как древние сосуды. Вывод: часть сосудов из гробниц содержала ферментированный молочный продукт — нечто вроде сегодняшнего скира, исландского йогурта или кефира.

Что именно проверяли и почему

Гипотеза изначально была про пиво: похожие узоры коррозии в других краях мира связывали именно с ним. Проверка ее похоронила — воспроизвести следы не получилось. Сработало молоко: брожение дало тот же рисунок. Так что вопрос «сосуд или его содержимое» получил частичный ответ: важнее оказалось содержимое, и оно было молочным, а не хмельным.

Зачем заквашивать молоко

Ферментация — древний прием: сохранить еду, поправить вкус, а в случае молока — еще и сбить лактозу. ДНК-данные говорят: фермеры, пришедшие в Данию около 6000 лет назад, лактозу не переносили, свежее молоко от своего скота им давалось тяжело. Заквашивание неприятные симптомы снимало. Молоко было ценным ресурсом — ферментация держала его дольше, делала усвояемым и давала продукты с приятным вкусом и текстурой. Отсюда один шаг до социального и ритуального смысла: ферментированное молоко популярно и сегодня, так что легко представить, что для неолитических общин оно значило больше, чем просто еда. Это и объясняет, почему сосуды с характерными следами находят главным образом в камерах коридорных гробниц, рядом с останками умерших — как особое символическое подношение.

Кто стоял за находкой

Земледельцы, чьи останки изучили в Западной Зеландии, относились к культуре воронкообразных кубков — она жила в Дании примерно с 4000 по 2800 год до нашей эры и названа по сосудам с воронкообразным горлышком. Они пахали землю, держали скот, в том числе коров ради молока, и ставили дольмены и коридорные гробницы — общинные погребальные памятники и места обрядов. Именно в таких гробницах и лежала исследованная керамика.

Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

*Западная Зеландия (датский: Vestsjællands Amt) — бывшее графство в западно-центральной части острова Зеландия (Сьелланд) на востоке Дании.

Изображение: воронкообразный кубок, в каких хранили молочные продукты древние обитатели Дании. Источник: Nationalmuseet / Общественное достояние / ru.wikipedia.org.