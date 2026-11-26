Из чего состоит ваджраяна — направление буддизма, утвердившееся в России?

Алмазная колесница, или ваджраяна, как продолжение и часть буддийского учения, вместила в себя его основные положения, которые дополнила новыми понятиями, практиками, существами. Вот как выглядят ее главные составляющие:

«Колесо сансары», или «Колесо бытия». В основе буддизма лежит представление о цикле физического перерождения живых существ как о череде страданий. Достигнув просветления, Будда сформулировал четыре благородные истины: 1) страдание существует, 2) у него есть причины, 3) страдание возможно прекратить, 4) для этого необходимо следовать благому пути. Символическое изображение этого круга перерождения, в котором томятся живые существа, представлено «Колесом сансары». «Сансара» переводится с санскрита как «круговорот» или «блуждание». Для того, чтобы выйти из этого круга и спастись, необходимо, согласно буддийскому учению, следовать Благородным восьмеричным путем, то есть иметь правильные воззрение, намерение, речь, действие, образ жизни, усилие, память и сосредоточение. Медитация и тантра. Ваджраяна учит, что достижение просветления возможно только благодаря работе над своим сознанием, поэтому в ней огромное значение придается медитации и тантрическим практикам, направленным на достижение просветленного состояния. Собственно, поэтому ваджраяну и называют тантрическим направлением в буддизме. Ее последователи учатся приводить ум в спокойное состояние, сосредотачиваться и глубоко постигать реальность. В ваджраяне, чтобы овладеть своим сознанием, необходимо использовать абсолютно все, что несет человеческий опыт, в том числе страхи и негативные эмоции. Правильно осмысленные, они приобретают положительное значение, ведь, как гласит учение Алмазной колесницы, сансара, или круговращение перерождений, и нирвана – состояние полного освобождения — не двойственны, потому что во всем есть природа будды. Настроиться на медитацию придерживающемуся ваджраяны помогают изображения тантрических божеств с их особыми атрибутами, позами (асанами) и жестами (мудрами). Пантеон. Опорами в медитативной практике ваджраяны стали многочисленные образы, составившие ее пантеон (прим. ред.: пантеон — совокупность богов политеистической религии). В нем много божеств, поскольку ваджраяна, распространяясь на различные территории, вобрала в себя и персонажей местных культов. Но в пантеоне ваджраяны можно выделить основные классы: будды, бодхисаттвы, учителя, женские божества, идамы, дхармапалы, дакини, локапалы. Вот основные из них: будда. Первым, кто стал так именоваться, был Будда Шакьямуни, причем его духовный титул пишется с прописной буквы: Будда. Впоследствии буддами, со строчной буквы, стали называть высшие сущности в буддизме, которых насчитывается тысяча. На тханках, то есть священных живописных образах, и в статуях будду изображают в простом монашеском одеянии, с урно́й – светящимся волосом, скрученным на лбу в точку, и ушнишей – плотью, собранной на макушке в своего рода пучок и прикрытой волосами, отчего она выглядит как элемент прически. А всего у будд 32 признака, в которых запечатлелись их заслуги, и среди этих признаков – длинные мочки ушей и изображение на ладонях и ступнях «Колеса Закона», или дхармачакры (прим. ред.: символизирует непрерывное учение Будды). В живописи и скульптуре Будда, как правило, сидит на троне в виде лотоса; бодхисаттва, в переводе с санскрита — «просветленное существо», достигшее спасения, но решившее остаться в мире, чтобы помогать живым существам избавиться от страданий и прийти к спасению. Бодхисаттву изображают в царственных одеяниях, с украшениями и, также как будду, с урной, ушнишей и сидящим на лотосовом троне; лама — учитель, что и означает его название на тибетском языке, незаменимый помощник того, кто следует учению ваджраяны, и воплощение бодхисаттвы или другого высшего существа. Лама изображается в монашеской одежде и нередко в шапке, форма которой зависит от его принадлежности к той или иной школе; женские божества, из которых выделяются Тары, что переводится с санскрита и с тибетского языка как «спасительницы». Одна из самых популярных спасительниц — Белая Тара, имеющая семь глаз: два обычных, одно над ними, и по одному на каждой ладони и ступне. Так много глаз у нее для того, чтобы видеть все страдания живых существ; дхармапала, «защитник Дхармы», то есть учения Будды, также охраняющий верующих. Дхармапалы в большинстве своем имеют облик гневных существ, нередко носящих украшения из черепов и костей. «Присутствие в буддизме ваджраяны гневных защитников, — являющееся его отличительной особенностью, непривычно для людей другой религиозной культуры, — говорит научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Ванеян. — Дело в том, что природные условия Тибета, где складывалась ваджраяна, достаточно суровы, поэтому в местных автохтонных культах присутствовало много страшных божеств. Они, согласно легендам, принимали буддийское учение и становились его защитниками, сохраняя свою гневную сущность. Но буддизм, особенно ваджраяна, делает акцент на том, что в мире нет ничего страшного, поскольку у всего – одна и та же природа. Поэтому, смотря на изображения этих существ, человек борется со своими страхами и собственным гневом, он размышляет обо всех эмоциях, которые в нас есть. В итоге те эмоции, что считаются плохими, не мешают, а помогают в медитации, становясь энергией просветления». Храм и монастырь. Во внутреннем устройстве храма отражаются «три драгоценности» буддизма: Будда, его учение (Дхарма) и община его учеников (Сангха).

Первая драгоценность — Будда — символически воплощена в центральном, «золотом», зале, где находится алтарь. Вторая драгоценность — учение Будды, Дхарма — нашла свое отображение в зале для чтений, где хранятся, изучаются и толкуются буддийские тексты. Третья — община, или Сангха — представлена монахами, их учениками и прихожанами храма.

Автор текста Ирина Кравченко