Путин призвал развивать ИИ в интересах России

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», предложив обновить национальную стратегию по ИИ с учетом развития этих технологий в интересах России, пишет РИА «Новости».

«Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике я предлагаю обновить национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить национальный план действий в этой сфере», – заявил президент.

В частности, Путин дал указания расширить использование ИИ в науке при реализации нацпроектов, развивать крупные и малые АЭС для развития технологий ИИ, правительству и бизнесу предложить возможности для развития суверенного ИИ и наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей ИИ.

Напомним, что глава русской православной церкви патриарх Кирилл выступил 26 ноября на пленарном заседании XXVIII Всемирного русского народного собора. «Искусственный интеллект может решить, что люди вообще лишнее звено в этой производственной цепи. Какая судьба тогда ждет человечество? Как никогда кажется близким воплощение пророчеств Апокалипсиса», – заявил он.