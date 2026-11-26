Названа диета, которая «чинит» сосуды — и возвращает эрекцию лучше, чем голодовка: новое исследование

Эректильная дисфункция зависит не только от репродуктивной системы — за проблемами часто стоят сбои обмена веществ и неполадки в работе сосудов. Потому специалисты и ищут к ней дорогу через образ жизни, и питание в том числе. Авторы новой работы свели воедино клинические испытания разных рационов, чтобы понять, какой из них вернее всего возвращает эрекцию.

Что показали цифры

Самый заметный сдвиг дали те, кто держался средиземноморской диеты: их результат оказался на 2,94 балла выше, чем у мужчин, евших как обычно. Ограничение калорий тоже сработало, но слабее — 1,68 балла. Разрыв почти в полтора раза в пользу средиземноморского стола.

Почему именно она

Рацион строится на овощах, фруктах, орехах, бобовых, рыбе и цельнозерновых продуктах. Жир идёт в основном из оливкового масла, красное и переработанное мясо — под ограничением.

Дело, скорее всего, в сосудах. Антиоксиданты из этих продуктов гасят воспаление и помогают держать выработку оксида азота — он расслабляет сосудистую стенку и усиливает кровоток, без которого нормальной эрекции не бывает. То есть диета чинит не сам симптом, а дорогу, по которой к нему идёт кровь.

Отдельный поворот с калориями

Тут есть деталь, которую легко пропустить. Когда урезание калорий держалось не меньше 24 недель, рос уровень тестостерона. Короткие же попытки — недели, а не месяцы — такого эффекта не давали. Вывод простой: краткий забег ничего не меняет, гормон откликается только на долгий срок.

Что из этого взять для себя Не ждать быстрого результата. Тестостерон и сосуды отвечают на месяцы, а не на недели — планируйте горизонт в полгода, а не в две недели. Начинать с питания, а не с голодовки. Урезание калорий даёт меньший сдвиг, чем средиземноморский набор продуктов, — при том что сытость на нём держать проще. Смотреть на сосуды, а не на отдельную цифру. Улучшение кровотока — тот механизм, который тянет за собой и эрекцию, и многое другое; диета тут бьёт в причину, а не в следствие.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Frontiers in Urology.

Изображение: magnific.com