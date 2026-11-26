Закрыт пробел формул 1970-х: исследователи РАН научились точно гасить колебания обшивки самолетов и спутников

Колебания обшивки аэрокосмических аппаратов способны привести к разрушению ее элементов. Команда ученых из Института механики сплошных сред УрО РАН разработала новый инструмент оценки эффективности подавления таких колебаний для статически нагруженных тонкостенных конструкций. Предложенный подход основан на применении пьезоэлементов, шунтированных электрическими цепями. Сравнение результатов моделирования с экспериментом и расчетами в коммерческом пакете программ показали достоверность и точность предложенного подхода. Полученные фундаментальные результаты послужат основой для разработки smart-конструкций, способных адаптировать свои динамические характеристики к условиям эксплуатации при внешней механической нагрузке. Работа, поддержанная грантом Российского научного фонда, опубликована в журнале Thin-Walled Structures» (IF 8.3).

Пластины и цилиндрические оболочки являются важнейшими конструктивными элементами обшивок самолетов и космических аппаратов. Они удачно сочетают прочность и малую массу, что делает их незаменимыми в аэрокосмической отрасли, где каждый грамм имеет значение. Тонкие элементы обладают низкой жесткостью и склонны к интенсивным колебаниям даже при небольших динамических нагрузках, а возникающие в них знакопеременные напряжения приводят к постепенному накоплению повреждений в материале. В результате появляются трещины, которые со временем могут привести к полному разрушению конструкции. Традиционные пассивные методы подавления колебаний часто дают недостаточный результат или приводят к чрезмерному утяжелению конечного изделия.

Начиная с работ американского физика Роберта Форварда конца 1970-х годов, в научной литературе обсуждается метод, основанный на пьезоэлементах, соединенных с электрическими цепями. Правильный подбор их конфигурации и параметров позволяет снизить амплитуду резонанса и увеличить скорость затухания свободных колебаний на требуемой частоте. Главное преимущество данного подхода заключается в отсутствии необходимости использования дополнительного оборудования. Это особенно актуально для тонкостенных аэрокосмических конструкций и элементов космических аппаратов ввиду жестких ограничений на габариты и массу бортовой аппаратуры.

Пермская команда ученых-механиков под руководством академика РАН, доктора технических наук Валерия Павловича Матвеенко на протяжении двадцати лет работает над разработкой математического аппарата и алгоритмов оптимизации динамических характеристик конструкций с пьезоэлементами, соединенными с электрическими цепями. В 2026 году командой создан инструмент для оценки эффективности пассивного подавления колебаний статически нагруженных пластин и оболочек при помощи шунтированных пьезоэлектрических элементов. Новый алгоритм позволяет подбирать их размеры и количество, а также конфигурацию электрической цепи.

«Классические аналитические выражения достаточно хорошо работают для систем с разреженным спектром низких частот. В этом случае взаимодействие между режимами колебаний с различной частотой слабое, и поэтому влиянием высоких частот можно пренебречь. Если конструкция изначально находится под действием давления или температуры, это вызывает изменение спектра собственных частот, а главное, влияет на коэффициент электромеханической связи. Классические аналитические выражения этот фактор не учитывают, и точность их описания реальной системы снижается. В своей работе мы принимаем во внимание воздействие статической механической или температурной нагрузок, которые, как показало исследование, негативно влияют на подавление колебаний за счет возникающих в конструкции напряжений и деформаций», — комментирует заведующий лабораторией механики функциональных материалов Института механики сплошных сред УрО РАН (филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН) кандидат физико-математических наук Сергей Владимирович Лекомцев

Там, где это возможно, коллектив авторов провел сравнение результатов, полученных с помощью разработанного численного алгоритма, с расчетами в коммерческих программах. Более того, исследователи провели тщательную проверку своей модели на экспериментальных данных. Для этого они разработали специальную установку, позволяющую изучать деформирование и колебания прямоугольной пластины с пьезоэлементом при разном статическом давлении. Опираясь на всесторонне проверенный аппарат оценки эффективности подавления колебаний, ученые сравнили действие пьезоэлектрического элемента, подключенного к различным типам шунтирующих цепей, на пластину и цилиндрическую оболочку. Интерес вызвали качественно различные зависимости коэффициента демпфирования от величины статической нагрузки. В случае пластины существует предельное минимальное значение этого показателя, который перестает изменяться при увеличении нагрузки, тогда как для оболочки такого поведения не наблюдается.

«Фундаментальные результаты, полученные в этой работе, послужат основой для проектирования и разработки тонкостенных smart-конструкций, способных адаптировать свои динамические характеристики к условиям эксплуатации при внешней механической нагрузке. Предложенная формулировка и конечно-элементный алгоритм будут полезны при разработке моделей пониженного порядка, которые широко используются для настройки шунтирующих цепей благодаря их вычислительной эффективности. Особенно важно, что новый метод не внедрен в коммерческие пакеты программ и поэтому пока недоступен инженерам», — комментирует руководитель исследования академик РАН Валерий Павлович Матвеенко.

Источник: РНФ

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