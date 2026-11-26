Абонентов домашнего интернета попросят заполнить анкету о том, какие сайты они посещают

Операторы проводного интернета получили от Минцифры указание провести анкетирование пользователей интернета – каждый россиянин, имеющий договор о доступе во всемирную сеть, должен будет рассказать, как он её использует, какие сайты посещает и с какой частотой.

Анкетирование проводится с целью «определить, насколько целесообразно и далее сохранять полноценный доступ к иностранному (небезопасному) сегменту информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ для физических лиц». В анкете можно будет, в частности, поставить галочки напротив разных утверждений. Среди них: «Я посещаю безопасные отечественные ресурсы, внесённые в белые списки», «Я посещаю иностранные (потенциально небезопасные) ресурсы, осознавая угрозу, которую они представляют для личной и национальной безопасности», «Я посещаю экстремистские ресурсы, доступ к которым запрещён на территории Российской Федерации», «Я использую средства обхода блокировок», «Я использую информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“ для общения с близкими, находящимися на территории Российской Федерации», «Я использую информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“ для общения с лицами, покинувшими территорию Российской Федерации 24 февраля 2022 года или позже».

«Идея в том, чтобы оценить, насколько вообще нам сейчас необходим внешний сегмент интернета для физлиц, – пояснил газете «Коммерсант» источник в Минцифры. – Если окажется, что большинство анкетированных не используют его, то нет никакого смысла и дальше поддерживать соответствующую инфраструктуру доступа – особенно на фоне внешних угроз».

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