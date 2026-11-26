«Росатом» добился мирового прорыва в повторном использовании ядерного топлива

Изображение: Росатом

На энергоблоке №4 Белоярской АЭС стартовал опытно‑промышленный этап, в ходе которого в реакторе на быстрых нейтронах БН‑800 испытывают топливо с повторно использованным плутонием. Впервые в мире подобная технология отработана на действующем промышленном энергоблоке.

Основой инновации стало уран‑плутониевое топливо, созданное с использованием плутония, извлеченного из топливной сборки, которая ранее уже облучалась в этом же реакторе БН‑800. Из полученного материала изготовили новую топливную сборку для того же реактора — и такая циклическая схема может повторяться. Именно это и формирует замкнутый ядерный топливный цикл.

Здесь стоит отметить, что раньше отработавшее топливо из обычных реакторов перерабатывали и использовали в быстрых реакторах, но именно повторный рецикл внутри одной и той же системы реализован впервые.

Топливную сборку произвели по обновленной методике выделения плутония, которая позволила упростить производственный процесс и сократить количество операций, сохранив при этом все необходимые характеристики топлива. Серийное производство МОКС‑топлива для БН‑800 налажено в Железногорске.

Замкнутый цикл даст сразу несколько преимуществ — эффективнее будут использоваться уран и плутоний, уменьшится объем радиоактивных отходов, а атомная энергетика станет менее зависимой от добычи природного урана. Эти наработки лягут в основу дальнейшего развития реакторов IV поколения.Источник — Атом Медиа