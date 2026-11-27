У берегов Кубы затонул контейнеровоз Halima, есть погибший и пропавшие без вести

У берегов провинции Артемиса на западе Кубы 26 ноября потерпел крушение контейнеровоз Halima, ходивший под флагом Панамы.

Как пишет телеканал Cubavision со ссылкой на Морскую администрацию Кубы, один член экипажа погиб, 12 спасены, поиски еще троих продолжаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На борту судна находились 208 контейнеров. Экипаж состоял из 16 граждан Египта и Индонезии.

Правительство Кубы создало межведомственную комиссию для расследования причин крушения и координации поисково-спасательной операции совместно с судовладельцами.