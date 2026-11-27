ВСУ — ночью перехвачены 110 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 318 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 27 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 155 ударных БПЛА (из них – 83 реактивные). Украинские ПВО заявляют о перехвате 110 беспилотников (в том числе 51 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 27 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Харькове и Харьковской области, Николаеве, Херсонской, Винницкой и Днепропетровской областях, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями и Крымом. В Тульской области атакована Ефремовская ТЭЦ и завод синтетического каучука, производящий компоненты для ракетного топлива и в том числе для ракет «Искандер». В Ленинградской области атакованы несколько промышленных объектов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки с применением ракет и БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.