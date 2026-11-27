В Вавиловском университете разработали новый способ изготовления кормовой добавки для повышения продуктивности и сохранности телят и ягнят

Руководитель исследования, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Лушников Владимир Петрович отметил:

Сегодня отечественное животноводство получает новый стимул развития. Многие хозяйства переориентируются на производство молока и мяса. Есть и серьезная государственная поддержка. В то же время особую актуальность приобретает сохранность поголовья, особенно молодняка. Мы разработали новую кормовую добавку, которая решает задачу повышения процента выживаемости телят и ягнят в первые месяцы. Для многих животноводческих хозяйств — это самый сложный период. Основные потери молодняка — это никое качество кормления, нарушение режимов содержания животных, различные заболевания. В нашей кормовой добавке содержится орнитин, что обеспечивает поддержание выносливости животных, а также метилурацил, способствующий восстановлению тканей и кроветворению. Уникальность нашей добавки в способе ее производства с помощью лиофилизации. Данный метод позволяет обеспечить наибольшую эффективность применения.

Кормовая добавка апробирована на предприятиях Саратовской области и показала высокую эффективность. Особый интерес она представляет для племенных хозяйств, которые остро нуждаются в эффективном и недорогом способе сохранения молодняка животных.

В разработке кормовой добавки приняли участие молодые ученые университета — Шелковая Анастасия, Козлов Евгений и Козлова Анастасия. Молодые исследователи подготовили заявки на гранты «Студенческий стартап» и завершают работу над кандидатскими диссертациями.

На изобретение получен патент № 2874545 от 24 ноября 2026 г. «Способ изготовления кормовой добавки для повышения продуктивности и сохранности телят и ягнят».

Фото: Вавиловский университет

Источник: Минобрнауки России