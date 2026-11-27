В Северной Корее появился первый национальный ИИ «Фонтан мудрости»

В КНДР на Национальной выставке достижений в сфере ИТ состоялась презентация чат-бота с поэтическим названием «Фонтан мудрости». Как сообщается, это полностью собственная разработка, которая стала первым официальным ИИ в этой стране – и к нему уже открыт доступ для обычных граждан. Разработкой ИИ занимались специалисты Института технологий искусственного интеллекта при Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне и IT-компании Phurunhanul.

О возможностях этого ИИ судить сложно — и все из-за цензуры. Интерфейс системы делится на две части – классификатор и сам движок. Первый анализирует запрос и пропускает на обработку только то, что касается вопросов науки и техники. Из-за этого оценить кругозор и аналитические способности ИИ проблематично, хотя он может общаться и на корейском, и на английском языке.

С одной стороны, подобное ограничение может быть попыткой скрыть отсталость технологий – северокорейский ИИ базируется на простой модели, работает на малых вычислительных мощностях и у него ограничен доступ к Интернету. С другой, это может быть полноценный мощный ИИ, но его полный функционал доступен только ряду официальных лиц. Как указано в предупреждении на экране, пользователь несет полную ответственность за попытки использовать ИИ в злонамеренных целях. Значит, такая возможность все же существует?

Северная Корея развивает ИИ-технологии, как минимум, с прошлого года. На это указывает переименование бывшего факультета информационных наук в Университете имени Ким Ир Сена в Научно-исследовательский институт технологий искусственного интеллекта. Однако эксперты отмечают, что в стране пока нет крупных ЦОД, как и свободных источников энергии для них, что накладывает определенные ограничения.Источник — 38 North