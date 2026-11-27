Питание или физическая активность: учёные выяснили, что сильнее влияет на продолжительность жизни

Что сильнее влияет на продолжительность жизни — правильное питание или регулярная физическая активность? Хотя оба фактора считаются основой здорового образа жизни, между ними обнаружилась значительная разница. Масштабный научный обзор показал, что недостаток движения гораздо сильнее связан с риском преждевременной смерти, чем нездоровое питание.

Физиолог Гленн Гэссер из Университета штата Аризона и специалист по спортивной медицине Роберт Саллис проанализировали десятки научных исследований и метаанализов, чтобы сравнить влияние качества питания и физической активности на риск смерти от любых причин.

Оказалось, что у людей, употребляющих много ультрапереработанных продуктов, красного и переработанного мяса, сладостей, сладких напитков и жареной пищи, риск смерти был выше на 3–20%. В то же время у людей, которые практически не занимались физическими упражнениями и проводили большую часть дня сидя, повышение риска составляло от 46% до более чем 163%.

Не менее заметной оказалась разница при сравнении пользы здорового питания и регулярного движения.

Приверженность здоровому рациону была связана со снижением риска смерти на 4–23%. Однако у людей, проходивших примерно 11–16 тысяч шагов в день, этот показатель был на 45–67% ниже, чем у тех, кто проходил всего 2–5 тысяч шагов.

Схожие результаты учёные получили при изучении кардиореспираторной выносливости — способности сердца, лёгких и кровеносной системы обеспечивать мышцы кислородом во время физической нагрузки. У людей с наиболее высокой выносливостью риск смерти был на 41–53% ниже, чем у людей с наиболее низкими показателями.

Особенно интересно, что заметная польза наблюдалась даже при небольшом увеличении повседневной активности. Дополнительные 2000 шагов в день (около полутора километров) у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, были связаны со снижением риска смерти на 25–50%. А увеличение продолжительности ежедневной физической активности всего на 5–10 минут — со снижением риска на 30–42%.

Для сравнения, увеличение потребления овощей и фруктов с 2,5 до 5 порций в день соответствовало снижению риска смерти на 13%, а доведение количества цельнозерновых продуктов и пищевых волокон в рационе до рекомендованного уровня — на 6–20%.

Однако у этих результатов есть важное ограничение. Большая часть проанализированных исследований носила наблюдательный характер. Это означает, что учёные выявили статистические связи, но не могут утверждать, что именно физическая активность стала непосредственной причиной столь значительного снижения смертности.

Авторы также подчёркивают, что результаты обзора не означают, что правильным питанием можно пренебречь. Для поддержания здоровья необходимы и полноценный рацион, и регулярное движение. Однако если главная цель — увеличение продолжительности жизни и снижение риска смерти от хронических заболеваний, имеющиеся научные данные указывают на более значимую роль физической активности.

Результаты обзора опубликованы в научном журнале Mayo Clinic Proceedings.