Китай представит на международной выставке свой самый мощный флагманский эсминец

На предстоящей 16-й Международной выставке авиации и космонавтики, которая пройдет в Чжухае с 7 по 13 декабря, Китай намерен представить мощный флагманский эсминец Type 055. Водоизмещение эсминца около 13000 тонн, длина 180 метров. В настоящее время это самый крупный надводный корабль ВМС НОАК, обладающий к тому же самым мощным вооружением.

На нем установлены четыре газовые турбины QC-280 c комбинированной газовой силовой установкой. Корабль состоит из скрытой сплошной надстройки и интегрированной сенсорной мачты с установленными на ней двухдиапазонными радарами AESA.

В арсенале Type 055 112 вертикальных пусковых установок VLS для ракет класса «земля-воздух» большой дальности, крылатых ракет и баллистических ПКР YJ-21.

Начиная с 2020 года, на вооружение ВМС НОАК поступило 10 эсминцев класса 055, выполняющих функции воздушного прикрытия и командного сопровождения авианосцев. Также, китайский военно-морской флот уже в ближайшее время пополнится десантным кораблем Type 075 водоизмещением 40000 тонн, на котором разместятся вертолеты, катера на воздушной подушке и морская бронетехника, а также эскортным фрегатом класса Type 054 «Хуаншань» водоизмещением 4000 тонн.Источник — Xinhua