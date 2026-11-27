В России создадут реестр граждан, недовольных решениями партии и правительства

В России появится единый реестр граждан, выражающих недовольство решениями партии и правительства. В реестр планируется включать лиц, чьи высказывания, публикации и комментарии содержат признаки «явного или скрытого» несогласия с курсом, а также тех, кто «внутренне колеблется».

Власти подчёркивают, что запись в реестре носит не карательный, а информационный характер: гражданин сможет узнать о своём статусе через портал госуслуг и при желании подать заявление на пересмотр, приложив доказательства лояльности. В качестве таковых принимаются: участие в субботниках, волонтёрство, репосты сообщений госорганов, а также письменное объяснение, почему недовольство носило временный характер и было вызвано недоразумением.

Для граждан, состоящих в реестре от одного года, предусмотрена возможность перехода в категорию «условно согласных» – но только если они не выражали недовольства повторно и не пытались оспорить включение в список.

«Если человек однажды выразил несогласие, не нужно спешить его объявлять врагом. Сейчас не 1938-й год всё-таки. Но это значит, что он попал в поле зрения, – пояснил представитель Минюста Аркадий Неверов. – Реестр позволит нам видеть, кто именно и чем недоволен, и работать адресно: кому-то достаточно разъяснительной беседы, кому-то – приглашения на мероприятие, кому-то – просто напоминания, что реестр существует. Главное – чтобы каждый гражданин знал, что его слышат, очень хорошо слышат».

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