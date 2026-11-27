В Музее истории религии откроется выставка «Религия. Истории в комиксах»

27 ноября в 15:00 в Государственном музее истории религии состоится открытие выставки «Религия. Истории в комиксах», а также презентация одноимённого сборника графических новелл. Выставка подводит итог масштабной работы молодёжной лаборатории «Божественная кухня: исторические ингредиенты и мифологические приправы», целью которой было переосмыслить религиозные сюжеты, мифы и легенды через современный язык комикса. Проект реализован совместно с магазином комиксов «Маяк» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В лаборатории приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет — для участия не требовалось профессиональных художественных навыков, главным критерием был искренний интерес к музею и его коллекции. За полтора года молодые авторы создали графические новеллы, которые легли в основу сборника: содержание историй полностью авторское, участники самостоятельно выбирали темы, разрабатывали сценарии и воплощали идеи в разных стилях, а наставники и специалисты музея помогали лишь с логикой повествования и композицией кадров. На выставке посетители увидят более ста музейных предметов, ставших источником вдохновения для художников: рядом с подлинными экспонатами — от православных икон до японских свитков — будут представлены авторские эскизы, раскадровки и готовые страницы комиксов, что позволяет проследить, как впечатление от музейного предмета трансформируется в сюжет и рисунок.

Среди героев историй — Минотавр, перевозчик душ Харон, непальская живая богиня Кумари, ангел-хранитель, чукотский шаман, католический монах и другие яркие персонажи. За время работы лаборатории с октября 2025 по апрель 2026 года участники изучали коллекцию, слушали лекции приглашённых специалистов и осваивали язык графического романа под руководством профессиональных комиксистов и сценаристов; некоторые из них уже связали с музеем свою жизнь и работают в его стенах. К открытию выставки подготовлена сувенирная продукция по мотивам созданных историй, а с материалами проекта можно ознакомиться на сайте comics.gmir.ru.

Выставка открыта до 7 февраля 2027 года.

Фото: пресс-служба Государственного музея истории религии