Госдума запретила россиянам испытывать панические атаки

Государственная дума приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают ответственность за симуляцию нервных и психических расстройств.

«К сожалению, часть нашей молодёжи попала под тлетворное влияние коллективного Запада и поверила в миф о тех же панических атаках. Наши учёные доказали, что такой болезни нет. И теперь симулянты ответят по закону», – сказал депутат Виталий Милонов.

За нарушение новых норм гражданам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 500 часов. Выявлять симулянтов предстоит сотрудникам МВД – полицейские с помощью нейросетей будут искать в социальных сетях публикации о панических атаках и привлекать виновных к ответственности.

«Также планируется запустить горячую линию, на которую можно сигнализировать о жалобах на несуществующие болезни. Разумеется, граждане всегда могут обратиться с письменным заявлением о подобных преступных действиях своих знакомых в ближайшее отделение полиции», – пишет «Комсомольская правда».

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