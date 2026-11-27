Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров приговорен к 11 годам колонии

27 ноября суд в Тамбове признал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела, Егоров получил взятки на общую сумму 84 миллиона рублей.