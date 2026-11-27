Хроническое одиночество повышает риск деменции на 38%, а периодическое — нет

Периодическое чувство одиночества, судя по всему, не представляет серьёзной угрозы для когнитивного здоровья. Совсем другое дело, когда это ощущение сохраняется годами. Масштабное исследование французских учёных показало, что хроническое одиночество связано с повышением риска развития деменции на 38%. Причём опасность не зависит напрямую от того, живёт человек один или вместе с другими людьми.

Связь между одиночеством и деменцией обнаруживали и раньше, однако в большинстве предыдущих исследований учёные оценивали эмоциональное состояние участников лишь однажды. Специалисты Университета Бордо решили выяснить, имеет ли значение продолжительность одиночества и что происходит, если со временем человек перестаёт его испытывать.

Для этого они воспользовались результатами исследования, начавшегося в 1988 году на юго-западе Франции. В новый анализ включили данные 1540 человек в возрасте от 65 лет, у которых в течение первых восьми лет наблюдений не было деменции.

За эти восемь лет участники четырежды отвечали на вопрос о том, чувствовали ли они себя одинокими в течение предыдущей недели. В зависимости от ответов их разделили на три группы: никогда не сообщавших об одиночестве, испытывавших его периодически и сталкивавшихся с ним регулярно.

За последующие 20 лет деменция развилась у 560 участников. Однако частота заболевания заметно различалась между группами. Среди тех, кто никогда не жаловался на одиночество, деменцию диагностировали у 33,1%, среди периодически испытывавших это чувство — у 34,5%, а среди страдавших хроническим одиночеством — у 49,1%. Иными словами, почти у каждого второго.

После учёта пола, образования, состояния здоровья, симптомов депрессии и условий проживания риск развития деменции у людей с хроническим одиночеством оказался на 38% выше, чем у тех, кто никогда о нём не сообщал. При этом статистически значимого повышения риска при периодическом одиночестве обнаружить не удалось.

Интересно, что около 30% участников, испытывавших хроническое одиночество, жили не одни. Это подчёркивает важное различие между физической изоляцией и субъективным ощущением одиночества. Человек может жить самостоятельно, поддерживая полноценные отношения с окружающими, или ежедневно находиться среди близких, но чувствовать себя оторванным от них.

Почему длительное одиночество может отрицательно сказываться на работе мозга, пока точно неизвестно. Одно из возможных объяснений связано со стрессом. Постоянное чувство одиночества способно поддерживать активность систем организма, отвечающих за стрессовую реакцию. Предыдущие исследования также связывали одиночество с воспалительными процессами и изменениями в работе иммунной системы, которые потенциально могут отражаться на здоровье мозга.

Кроме того, хроническое одиночество может менять повседневное поведение человека: снижать его физическую активность и сокращать количество социальных взаимодействий, стимулирующих работу мозга.

Однако исследование не доказывает, что именно одиночество вызывает деменцию. Не исключена и обратная связь: ранние изменения в работе мозга могут влиять на эмоциональное состояние человека задолго до постановки диагноза. Чтобы проверить эту гипотезу, учёные повторили анализ, исключив 405 участников с лёгкими нарушениями памяти и мышления. Связь между хроническим одиночеством и деменцией сохранилась.

Исследователи также отдельно изучили людей, которые прежде испытывали одиночество, но со временем перестали на него жаловаться. У них наблюдалась тенденция к снижению риска деменции, однако результаты оказались недостаточно убедительными с точки зрения статистики.

Авторы работы считают хроническое одиночество потенциально изменяемым фактором риска, которому стоит уделять больше внимания при профилактике возрастных когнитивных нарушений. Полноценные отношения, регулярное общение и участие в общественной жизни могут помочь человеку избавиться от чувства изоляции. Но способны ли такие меры непосредственно снижать вероятность развития деменции, ещё предстоит выяснить.

Результаты исследования опубликованы в журнале Aging & Mental Health.