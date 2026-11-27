Мы обязаны сделать рывок. Стать первыми РФ и КНР легче вместе

В Казани 23-24 ноября состоялся Форум технических университетов России и Китая. Участие в нем приняли 4432 делегата. Очно – 3200, причем среди них были 220 посланцев Китайской Народной Республики из ее 44 ведущих вузов. Российских университетов было представлено 56.

Выступая на пленарном заседании «Инженерное образование и технологическое развитие РФ и КНР: ответы на глобальные вызовы», помощник Президента России Андрей Фурсенко отметил, что сегодня, когда меняется все – производство, наука, образование, инженер остается тем человеком, который обеспечивает интеллектуальную поддержку существенных изменений в экономике.

Андрей Александрович вспомнил, что есть китайская пословица о проклятье родиться и жить в век перемен.

— Но мне кажется, — сказал он, эпоха перемен — это не только вызов, трудности, но и огромные возможности. Мы — Китай и Россия — обязаны воспользоваться преимуществами эпохи перемен, обязаны сделать рывок, стать первыми. Да у нас и нет другого варианта: главными странами будут те, которые смогут задавать стандарты. Не повторять хорошо то, что сделали другие, а создавать то, что никто даже не понимает. Ключевую роль в этом играет именно образование. Так давайте подумаем о том, как быть не такими, как все, как быть лучше всех. Задача очень непростая, но очень достойная.

— Любой кризис — это исходная точка нового цикла роста, — подтвердил Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов. — В этих условиях особую ценность приобретают устойчивые отношения между государствами, которые базируются на равноправном, конструктивном диалоге, взаимоуважении и взаимопонимании. Связи между Россией и Китаем прошли проверку временем и демонстрируют восходящую динамику. В рамках недавно завершившегося рабочего визита в Китайскую Народную Республику Президент России Владимир Путин посетил совместный российско-китайский университет МГУ — ППИ и на встрече со студентами подчеркнул, что научно-образовательное содружество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений. Мы понимаем, что человеческий капитал, новые знания и технологии — главные драйверы экономического роста.

Президент республики Р.Минниханов отметил, что Татарстан не мог остаться в стороне от совместной инициативы Владимира Путина и Си Цзиньпина по проведению перекрестных годов образования РФ и КНР (2026-2027 гг.). В национальные планы их проведения вошло создание Китайско-Российского университета перспективных технологий (сокращенно CRUTech), который Татарстан намерен развивать совместно с одним из самых передовых регионов КНР- провинцией Шаньдун. В создании СRUTech примут участие консорциумы из 11 университетов, работающих на земле Татарстана, и 14, функционирующих в провинции Шаньдун. Важно, что в полную силу данное сетевое объединение заработает уже со следующего года.

Рустам Нургалиевич напомнил, что нынешний форум проходит под эгидой Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), созданной в 2011 году силами МГТУ имени Баумана и Харбинского политеха. Оба вуза были широко представлены на 15-летии Ассоциации в Казани. Это эффективная платформа для академического диалога между системами высшего технического образования наших стран. Ее авторитет признан и в КНР, и в России. Не зря в дни Форума ряды членов АТУРК пополнились сразу на 32 вуза. Теперь их всего в ассоциации 112.

Уважение к АТУРК в своем видеообращении высказал и министр образования Китая Хуай Цзиньпэн. Он детально обсудил действия наших стран по созданию CRUTech, призвал участников консорциума вместе искать пути формирования инклюзивной высшей школы, что чуть позже и продолжили участники этого проекта в Императорском зале Казанского федерального университета. Свои соображения о том, как это лучше делать, на пленарной сессии форума озвучил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский и ректор МГТУ имени Баумана М.Гордин.

По просьбе модератора сессии помощника Раиса Татарстана Альберта Гильмутдинова Рустам Минниханов сформулировал основные принципы работы Форума:

— Человеческий капитал — важный ресурс государств, в условиях современной геополитики эффективная система образования становится краеугольным камнем их конкурентоспособности, особенно таких стран, как Россия и Китай. Обеспечение технологического суверенитета и тем более технологического лидерства немыслимо без эффективной системы инженерно-технического образования. Россия и Китай располагают сильными университетами, работающими на всех направлениях технологического развития. Нам есть чему поучиться друг у друга. В кооперации и сотрудничестве мы можем поднять наши вузы на принципиально новые высоты.

В завершение пленарного заседания был торжественно открыт совместный Китайско-Российский университет перспективных технологий. А чуть позже в историческом Императорском зале Казанского федерального университета представители вузов -консорциумов, организующих это сетевое учебное заведение, уже конкретно обсуждали, как им лучше вместе работать. А под патронажем ещё одного партнёра форума — Российского научного фонда – состоялась научная конференция по анализу перспективных технологий, развиваемых в университетах России и Китая.

Подробнее о дискуссиях, развернувшихся на Форуме технических университетов России и Китая, прошедшем на этой неделе в Казани, мы расскажем в ближайшем номере газеты «Поиск».

Елизавета Понарина

Фото Николая Степаненкова