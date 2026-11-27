Крошечный колибри пролетел более 6500 километров, установив рекорд миграции

Крошечная птица весом с кубик сахара преодолела 6526 километров всего за 38 дней. Самец охристого колибри добрался из американского штата Алабама до Аляски, пролетев через северную часть Мексики и вдоль тихоокеанского побережья. Это самый длинный миграционный маршрут колибри, который когда-либо удавалось зафиксировать учёным.

До недавнего времени отслеживать перемещения этих птиц было крайне сложно. Большинство колибри весят менее пяти граммов, поэтому обычные устройства для наблюдения за перелётными птицами для них слишком тяжёлые. Исследователям приходилось полагаться преимущественно на кольцевание: птицам надевали на лапки металлические кольца с индивидуальными номерами, а затем собирали сведения о местах, где их замечали. Такой метод позволял узнать отдельные точки маршрута, но не давал полной картины путешествия.

Команда исследователей под руководством Эммы Родс из Мемфисского университета разработала миниатюрный передатчик весом всего 0,06 грамма — примерно столько весит рисовое зерно. Устройство работает от крошечного солнечного элемента и каждые три секунды отправляет беспроводной сигнал. Ему не нужны ни аккумулятор, ни встроенная память, а обнаружить сигнал может смартфон или компьютер с подходящим программным обеспечением на расстоянии до 200 метров от птицы.

Таким образом, вместо сети специальных станций наблюдения исследователи могут использовать уже существующие электронные устройства.

Весной 2025 года учёные закрепили передатчики на спинах 11 колибри двух видов — четырёх охристых и семи краснозобых. Вес устройства не превышал 3% массы тела каждой птицы. Наблюдая за их перемещениями практически в реальном времени, исследователи обнаружили, что миграционные маршруты могут быть гораздо сложнее, чем кажется.

Один колибри на протяжении 23 дней перемещался по нескольким восточным штатам США, совершая неожиданные повороты и даже описав петлю протяжённостью около 345 километров. Два других колибри в течение двух дней летели на север почти параллельными маршрутами, находясь примерно в 83 километрах друг от друга. Ещё одна птица неожиданно направилась на юго-восток, из Алабамы во Флориду.

Однако самым впечатляющим оказалось путешествие самца охристого колибри, преодолевшего более 6500 километров за 38 дней.

У новой технологии пока есть ограничения. Передатчики не работают ночью, а в малонаселённых районах их сигналы часто некому принимать. Кроме того, устройства работали в среднем около 47 дней, после чего, предположительно, отклеивались от птиц.

Тем не менее разработка может сыграть важную роль в сохранении колибри. Численность обоих исследованных видов в последние годы сокращается, а более подробные сведения об их миграционных маршрутах помогут учёным выяснить, на каких участках пути птицы сталкиваются с проблемами и какие меры необходимы для их защиты.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ecology and Evolution.