Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1738-й день войны

Минобороны РФ 27 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 21 по 27 ноября 2026 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 2 массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, логистические центры, складские терминалы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. В течение недели подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1125 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1490 военнослужащих, 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 6 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности Южной группировки войск противник потерял более 1145 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 132 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, егерской, пехотной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили более 2375 военнослужащих, 44 боевые бронированные машины, 52 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освобожден населенный пункт Барвиновка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1435 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 2 артиллерийских орудия. В течение недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ. Уничтожены до 145 военнослужащих ВСУ, 100 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 1 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 3 крылатые ракеты большой дальности «Нептун», а также 5422 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 299450 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31795 танков и других боевых бронированных машин, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36992 орудия полевой артиллерии и минометов, 78132 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 289100 человек (по известным именам) или около 720 тысяч (по делам о наследстве и данным Росстата).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.