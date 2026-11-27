Скорпион размером с собаку: учёные раскрыли тайну древнего хищника

Около 415 миллионов лет назад, когда позвоночные животные только готовились освоить сушу, на Земле уже обитал грозный хищник — скорпион размером с собаку. Длина его тела превышала метр, а одни только клешни достигали 16 сантиметров. По мнению учёных, он мог быть крупнейшим скорпионом за всю историю нашей планеты.

Окаменелости этого существа, получившего название Praearcturus gigas, обнаружили в Великобритании и впервые описали ещё в 1870-х годах. Однако более полутора столетий исследователи спорили о том, к какой группе животных оно принадлежало. Теперь с помощью компьютерной томографии и сравнения с останками других древних членистоногих палеонтологи подтвердили, что перед ними действительно скорпион.

Учёные полагают, что достигнуть столь впечатляющих размеров ему помогло практически полное отсутствие конкуренции со стороны других крупных хищников. В те времена наземные экосистемы только формировались, а предки современных млекопитающих, рептилий и птиц ещё не покинули воду.

При этом гигантский скорпион, вероятно, не ограничивался охотой на суше. На окаменелостях, обнаруженных в Уэльсе, исследователи выявили особые пластинчатые структуры, напоминающие элементы строения тела современных крабов и омаров. По мнению палеонтологов, животное могло охотиться как на суше, так и в воде, перемещаясь туда, где было больше добычи.

Обнаружилась и другая любопытная особенность. На одной из конечностей древнего скорпиона сохранились характерные ребристые структуры. Они указывают на то, что животное могло издавать звуки, потирая одни части тела о другие. Некоторые современные скорпионы до сих пор используют подобный механизм.

Однако со временем условия жизни гигантского хищника изменились. Спустя миллионы лет на суше появились обширные леса, многоножки размером с автомобиль и стрекозы величиной с хищную птицу. Усилившаяся конкуренция за пищу могла стать одной из причин исчезновения гигантского скорпиона. Впрочем, исследователи допускают, что этот вид просуществовал ещё около 40 миллионов лет после образования изученных окаменелостей.

Открытие также поднимает интересный эволюционный вопрос. Генетические данные указывают на близкое родство скорпионов с другими паукообразными, обладающими так называемыми книжными лёгкими — органами дыхания, состоящими из множества тонких пластинок.

Это позволяет предположить, что предки скорпионов дышали атмосферным воздухом. Если данная гипотеза верна, то гигантский Praearcturus gigas мог оказаться примером животного, которое вновь освоило водную среду после того, как его предки перебрались на сушу.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Palaeontology.