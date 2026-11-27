Французский суд: государственные школы имеют право требовать от учениц носить хиджаб

Верховный суд Франции отклонил иск от группы родителей и общественников – они просили запретить директорам государственных школ вводить обязательное ношение хиджаба для девочек. Суд счёл, что такое решение нарушило бы права мусульманских учеников на «комфортную среду».

Иск был подан в связи с решением директора школы в Нанте во-первых убрать из её названия имя Дени Дидро, а во-вторых, запретить ученицам приходить на уроки без хиджаба вне зависимости от их вероисповедания. 42-летний педагог Камаль аль-Адавия объяснял это тем, что появление девушек «в откровенном или неподобающем виде» может «спровоцировать правоверных учеников», и суд в итоге согласился с его мнением.

«Свободы одних людей заканчиваются там, где начинаются права других. И я глубоко убеждён, что правоверные ученики имеют безусловное, неоспоримое право не видеть каждый день попрание священных принципов, описанных в Коране», – пояснил он в суде.

Аль-Адавия также указывал, что в его родной стране за появление без хиджаба могли бы забить камнями, и поэтому требование соблюдать религиозные нормы он назвал «самым мягким, что может быть сделано в отношении отдельных учениц и их родителей». Суд в итоге согласился с его доводами, но сформулировал это иначе – он напомнил, что всем, включая юных французов мусульманского вероисповедания, гарантировано право на комфортную среду, в то время как «действия, которые можно считать провокационными в отношении религиозных норм, не способствуют созданию такой среды».

В настоящий момент хиджаб обязателен для юных француженок приблизительно в каждой третьей школе страны, причём ещё в 2024 году таких учебных заведений насчитывалось не более 10%. Некоторые родители в связи с этим отдают детей в частные школы, где нет подобных правил, однако французская пресса часто критикует их за высокомерие и ксенофобию.

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