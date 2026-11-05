 

Жанна Немцова заочно приговорена к четырем годам лишения свободы

05.11.2026, 14:45, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил Жанну Немцову к четырем годам колонии общего режима по делу о руководстве Фондом Бориса Немцова – лидера российской оппозиции, застреленного рядом с Кремлем в 2015 году.

Ее признали виновной в «организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Прокуратура требовала для Немцовой пять лет тюрьмы, защита настаивала на снятии обвинений.

В июле 2026 года Немцова, которая покинула Россию, была заочно арестована на два месяца Замоскворецким судом Москвы по делу об организации деятельности нежелательной организации. Такой организацией был признан Фонд Бориса Немцова за свободу, организованный ей после убийства отца.

Месяц назад министерство юстиции РФ внесло ее в список «иностранных агентов» за распространение, якобы, недостоверной информации о политике властей РФ и выступали против российского вторжения в Украину. Она также была объявлена в международный розыск.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.11 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1716-й день войны

05.11 / В Госдуме призвали сжечь здание библиотеки имени Ленина, где на Хэллоуин состоялся рейв

05.11 / Британке, продемонстрировавшей пассажирам гениталии во время полета, грозит тюрьма

05.11 / Число жертв российского удара по Камышевахе возросло до 42 человек

05.11 / В Парагвае оппозиция требует импичмента президента после краха банка Ueno

05.11 / Холодильники банков крови Франции подверглись кибератаке

05.11 / Правительство утвердило налог на лимитный интернет

05.11 / Дружба под пулями и ноль правдоподобия: Кира Найтли и Бен Уишоу спасают 2-й сезон «Черных голубей»

05.11 / Лидер демократических протестов в Гонконге Джошуа Вонг приговорен к десяти годам заключения

05.11 / В Филадельфии в годовщину Хрустальной ночи пройдет акция в поддержку бойкота еврейских бизнесов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике