Жанна Немцова заочно приговорена к четырем годам лишения свободы

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил Жанну Немцову к четырем годам колонии общего режима по делу о руководстве Фондом Бориса Немцова – лидера российской оппозиции, застреленного рядом с Кремлем в 2015 году.

Ее признали виновной в «организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Прокуратура требовала для Немцовой пять лет тюрьмы, защита настаивала на снятии обвинений.

В июле 2026 года Немцова, которая покинула Россию, была заочно арестована на два месяца Замоскворецким судом Москвы по делу об организации деятельности нежелательной организации. Такой организацией был признан Фонд Бориса Немцова за свободу, организованный ей после убийства отца.

Месяц назад министерство юстиции РФ внесло ее в список «иностранных агентов» за распространение, якобы, недостоверной информации о политике властей РФ и выступали против российского вторжения в Украину. Она также была объявлена в международный розыск.