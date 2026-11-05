 

Холодильники банков крови Франции подверглись кибератаке

05.11.2026, 12:15, Разное
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Власти Франции сообщили, что одной из целей масштабной хакерской атаки на холодильные системы несколько дней назад стали холодильники банков крови. Попытка была нейтрализована.

«Произошел инцидент в области кибербезопасности, затронувший системы контроля трех хранилищ крови и плазмы. На них попытались увеличить температуру до крайне высокой. Продукты хранения потеряны не были, и выдача крови продолжилась в нормальном режиме», – говорится в заявлении Администрации банков крови.

2 ноября торговые сети Франции, Бельгии, Швеции и Люксембурга сообщили о сбоях в работе холодильников и морозильников в десятках супермаркетов. В результате хакерской атаки температура в холодильниках и морозильниках была выставлена на 50 градусов. Это привело к потере значительного количества продуктов.

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