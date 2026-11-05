Холодильники банков крови Франции подверглись кибератаке

Власти Франции сообщили, что одной из целей масштабной хакерской атаки на холодильные системы несколько дней назад стали холодильники банков крови. Попытка была нейтрализована.

«Произошел инцидент в области кибербезопасности, затронувший системы контроля трех хранилищ крови и плазмы. На них попытались увеличить температуру до крайне высокой. Продукты хранения потеряны не были, и выдача крови продолжилась в нормальном режиме», – говорится в заявлении Администрации банков крови.

2 ноября торговые сети Франции, Бельгии, Швеции и Люксембурга сообщили о сбоях в работе холодильников и морозильников в десятках супермаркетов. В результате хакерской атаки температура в холодильниках и морозильниках была выставлена на 50 градусов. Это привело к потере значительного количества продуктов.