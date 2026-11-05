Британке, продемонстрировавшей пассажирам гениталии во время полета, грозит тюрьма

В магистратском суде Манчестера проходит разбирательство дела 30-летней жительницы британского Галифакса Сары Паркер. Женщина, которая, будучи пьяной, разделась во время полета, обвиняется в непристойном поведении.

Инцидент произошел 24 июля 2025 года на рейсе, следовавшем из Бирмингема во Флориду – сразу после взлета. Сара встала с кресла, несмотря на то, что это еще было запрещено, и направилась в туалет, пишет Daily Mail. Находясь в проходе, она сняла с себя сначала шорты, а потом и трусы – на виду у всех.

«Она продемонстрировала пассажирам свои гениталии, вызвав у них значительный дискомфорт. Самолет пришлось направить в аэропорт Манчестера, что повлекло за собой убыток в размере 20000 фунтов», – сообщил прокурор Эдвард Джонс. Он попросил также передать дело в королевский суд, поскольку нынешняя инстанция не обладает полномочиями для вынесения тюремного приговора.

Председатель суда Элиот Тейлор согласился с этим утверждением и передал дело в королевский суд на улице Мишалл. Приговор должен быть вынесен 1 декабря. Паркер грозит до двух лет заключения и штраф в размере 5000 фунтов.