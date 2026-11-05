Восьмидесятилетний американский пенсионер инкогнито приобрёл дом в Ростове-на-Дону

В России совершена первая легальная сделка по покупке недвижимости за криптовалюту – утром 5 ноября Росреестр зафиксировал переход права собственности на коттедж стоимостью 80 миллионов рублей на улице Ерёменко в Ростове-на-Дону.

«Покупатель оплатил всё в биткоинах, однако пока предпочёл сохранить анонимность. Отмечу лишь, что ему 80 лет и он гражданин США», – сказал глава департамента цифровизации Центрального банка Иосиф Гольдштейн.

По информации «Ростовской правды», новый хозяин сразу же оплатил коммунальные платежи за ближайшие 5 лет, а также нанял охранника, садовника и банщика.

«Служащим сказали, что владелец прибудет в январе 2029 года, но если что-то у него пойдёт не так, то он может приехать раньше. Поэтому дом должен быть всегда готов», – пишет газета.

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