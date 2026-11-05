Во Флориде вооруженный мужчина открыл огонь у здания Citibank, убита женщина

В среду, 4 ноября, в городе Брэндон, недалеко от Тампы (штат Флорида), вооруженный мужчина на автомобиле протаранил ограждение офисного комплекса Citibank, после чего вышел из машины с винтовкой и открыл огонь по людям, находившимся возле здания. В результате нападения погибла женщина.

Как пишет Associated Press, нападавший застрелил женщину, обедавшую на открытой площадке, после чего направился в кафетерий, где вступил в перестрелку с вооруженным охранником. Охранник смертельно ранил нападавшего, сам получив ранение.

Еще четыре человека были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Пока не установлено, пострадали ли они от стрельбы или в результате столкновения автомобиля с ограждением и уличной мебелью.

В момент нападения на территории комплекса находились около 3200 сотрудников Citibank. На место происшествия были направлены более 360 полицейских, включая бойцов спецподразделений.

Личности погибшей женщины и нападавшего пока не опубликованы. Полиция расследует мотивы преступления. Следователи не исключают, что нападение было целенаправленным.