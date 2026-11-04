 

В российских вузах появится новая специальность – специалист по обходу блокировок

04.11.2026, 18:04, Разное
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В российских вузах утвердили новую образовательную программу «Специалист по обходу блокировок». Курс разработан в рамках импортозамещения и направлен на подготовку кадров, способных сохранять доступ к знаниям в интернете и обладающих навыками ориентирования в недружественной информационной среде.

Учебный план включает дисциплины по сетевым протоколам, криптографии, альтернативным маршрутам трафика и анализу сетевой политики. Практика студентов будет проходить на тренажёрах с имитацией различных сценариев блокировок.

Выпускникам обещают квалификацию, признанную на федеральном уровне. Эксперты отмечают, что спрос на специалистов с такими навыками уже ощущается как в IT-компаниях, так и в небольших региональных организациях.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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