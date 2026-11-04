Бывший посол США в Израиле — «Ненависть к евреям стала могучим политическим движением»

Дэвид Фридман, занимавший должность американского посла в Израиле в первую каденцию Дональда Трампа прокомментировал результаты выборов в Конгресс США, принесших успех антиизраильским кандидатам.

«Нужно смотреть правде в глаза: ненависть к евреям стала в США могучим политическим движением. Речь не о демократах или республиканцах. Это не знающее партийной принадлежности явление, которое лишённые принципов кандидаты используют в своих целях», – сообщил он.

«Пока это помогает побеждать на выборах, конца этому не будет. Нужно тяжело работать, чтобы 2026 год остался аномалией, а не стал нормой. Я верю в добродетель Америки и ее граждан. Молчаливое большинство больше не имеет права молчать!» – написал Фридман.