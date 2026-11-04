В школах предложили ввести понятие коллективной ответственности за содержание разговоров

После того как СМИ сообщили о якобы обнаруженном якобы модуле якобы аудиозаписи в интерактивных панелях московских школ представители образовательной отрасли предложили ввести новый принцип в учебном процессе – коллективную ответственность школьников и преподавателей за за содержание разговоров.

Предполагается, что каждая интерактивная панель будет анализировать содержание разговоров и давать каждому уроку общую оценку речевой дисциплины. Если в записи обнаружатся высказывания, не соответствующие тематическому планированию или утверждённым методическим рекомендациям, всему классу снизят оценки за это занятие.

«Нельзя считать нормальной ситуацию, когда один ученик произносит что-то недопустимое, а остальные двадцать пять продолжают заниматься своими делами. Получается, что коллектив слышал нарушение, но никак на него не отреагировал. Это фактически означает молчаливое согласие», – пояснили в инициативной группе.

Отдельное внимание разработчики уделили проблеме незафиксированных нарушений. В частности, если запись содержит длительную паузу, после которой несколько учеников начинают смеяться, система должна будет направить соответствующий фрагмент на дополнительную проверку.

На фоне этой инициативы в департаменте информационных технологий Москвы продолжают отвергать предположения о ведении скрытой записи.

«Никакие записи разговоров именно в виде аудиодорожек никуда не передаются. Система оценивает исключительно технические, социальные и организационные показатели образовательного процесса», – пояснили в ведомстве.

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