Впервые за три десятилетия — представительница демократов избрана губернатором Техаса

Представительница республиканской партии Джина Инахоса одержала победу на выборах губернатора Техаса, победив республиканца Грега Аббота, занимавшего этот пост в течение трех каденций.

New York Tmes квалифицирует исход голосования как «землетрясение». Последним демократическим губернатором Техаса была в 1991-1995 годах Энн Ричардс, покинувшая пост после поражения от Джорджа Буша-младшего, впоследствии ставшего президентом США.

52-летняя Инахоса также стала первым губернатором Техаса мексиканского происхождения. «Я не могу поверить, что латиноамериканка из долины Рио-Гранде займет особняк губернатора», – сказала она в победной речи. Грег Аббот позвонил Джине и поздравил с победой.

Добавим, что Джеймс Таларико стал первым с 1988 демократом, избранным от Техаса в Сенат США. Техас традиционно считается оплотом республиканцев, и их двойное поражение воспринимается как символ электорального разгрома партии Дональда Трампа.