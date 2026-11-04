Впервые за три десятилетия — представительница демократов избрана губернатором Техаса

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04.11.2026, 9:04, Разное
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Представительница республиканской партии Джина Инахоса одержала победу на выборах губернатора Техаса, победив республиканца Грега Аббота, занимавшего этот пост в течение трех каденций.

New York Tmes квалифицирует исход голосования как «землетрясение». Последним демократическим губернатором Техаса была в 1991-1995 годах Энн Ричардс, покинувшая пост после поражения от Джорджа Буша-младшего, впоследствии ставшего президентом США.

52-летняя Инахоса также стала первым губернатором Техаса мексиканского происхождения. «Я не могу поверить, что латиноамериканка из долины Рио-Гранде займет особняк губернатора», – сказала она в победной речи. Грег Аббот позвонил Джине и поздравил с победой.

Добавим, что Джеймс Таларико стал первым с 1988 демократом, избранным от Техаса в Сенат США. Техас традиционно считается оплотом республиканцев, и их двойное поражение воспринимается как символ электорального разгрома партии Дональда Трампа.

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