Судно «Мано Сапанут» задержалось в Греции из-за анонимного сообщения о возможной бомбе

Несколько ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах вызвали переполох в транспортной системе Европы во вторник. Четыре самолета были вынуждены совершить экстренные посадки для проверок.

Судно компании «Мано Сапанут» с 1400 пассажирами на борту было задержано в Греции из-за анонимного сообщения о подозрительном предмете. Все пассажиры были высажены в порту, идет тщательная проверка судна.

Как пишет новостная служба «Кан», ранее во вторник вылетевший из из лондонского аэропорта Хитроу, совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшава-Модлин, где его проверили саперы. Самолет направлялся в главный аэропорт Варшавы имени Шопена. На борту находился 181 человек. В Дании сообщили, что рейс из Копенгагена в аэропорт имени Шопена также стал объектом угрозы взрыва.

Примерно в это же время самолет авиакомпании Ryanair, прибывший из Манчестера, совершил экстренную посадку в аэропорту Мурсии на юге Испании из-за еще одного сообщения о бомбе. На борту находился 121 человек, включая членов экипажа. В другом случае самолет, приземлившийся сегодня утром в Софии, был проверен после получения по электронной почте сообщения о заложенной на борту бомбе. Саперы, обследовавшие самолет, ничего не обнаружили.

Неделей ранее поступили два анонимных сообщения о бомбах на рейсах авиакомпании Delta из Нью-Йорка в Израиль. Оба сообщения оказались ложными.