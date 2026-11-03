Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1714-й день войны

Минобороны РФ 3 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Томаховка, Федоровка, Бугаевка, Рубежное, Сонино и Приморское Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Коренек, Горки, Спасское, Путивль, Марковка и Никольское Сумской области. Противник потерял до 140 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 1 артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Изюм, Червоный Оскол, Ивановка, Студенок, Моначиновка, Смородьковка Харьковской области и Рубцы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Николаевка, Дружковка, Высокоивановка, Красноторка, Стародубовка и Кондратовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 36 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Криворожье, Голубовка, Яковлевка, Андреевка, Сергеевка, Белозерское, Варваровка, Шаврово Донецкой Народной Республики и Украинка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, 1 боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Заливное, Терсянка, Листовка, Василевское, Сергеевка Запорожской области, Коломийцы, Гавриловка и Катериновка Днепропетровской области.

ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, 3 бронетранспортера и 5 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих, 15 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 278646 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31515 танков и других боевых бронированных машин, 1795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36862 орудия полевой артиллерии и минометов, 76246 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.