Эксперт Минцифры призвал россиян не беспокоиться о будущем Рунета: «Нет никакого будущего»

Главный внештатный специалист Минцифры Сергей Каверзин, выступая на профильной конференции Digitalizer-2026, заверил россиян в том, что нет никакого смысла беспокоиться о будущем как Рунета, так и Всемирной сети в целом.

В ходе панельной дискуссии «Как России удалось выстроить непробиваемую броню в защите интернет-хостинга» Каверзин осудил «нытиков», которые тратят время на рассуждения о перспективах.

«Вот говорят – какое у нас будущее, какие у нас перспективы, каким станет Рунет… Угрозы там какие-то перечисляют, пальцы загибают, нытики вот эти мелькают везде постоянно с тревожными лицами. Ну это смешно. Зачем вообще беспокоиться о будущем Рунета? Нет никакого будущего, пациент уже сейчас скорее мёртв. Очевидно, что будет становиться только хуже, и это не только у нас такие процессы. Весь мир так или иначе подходит к этой точке, а мы просто впереди планеты, как всегда», – сказал он.

По словам Каверзина, стремительное развитие технологий привело к появлению киберугроз, несоразмерно серьёзных и масштабных по отношению к имеющимся средствам противостояния им. Происходящее сейчас, утверждает он, это «только цветочки» по сравнению с тем, что ждёт интернет в ближайшие годы.

«Где-то будет лучше, где-то хуже. Но так хорошо, как раньше, уже не будет нигде – разве что в сети «Кванмён». Я поэтому говорил сколько-то лет назад: не спешите закручивать гайки, потому что их скоро везде будут закручивать, будем в мировом тренде. Не послушали меня, поторопились. Ну, это и неважно в масштабе истории… Важно, что те, кто хотел попрощаться со старым добрым Рунетом и запомнить его в лучшей форме, опоздали лет на десять», – заключил он.

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