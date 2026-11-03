ВСУ — ночью перехвачены 52 ракеты и 257 БПЛА. МО РФ — сбиты 856 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, противокорабельные ракеты «Циркон», 59 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69″/Искандер-К» и 289 ударных БПЛА (из них – 120 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 3 баллистических ракет, 49 крылатых ракет и 257 беспилотников (в том числе 89 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 23 локациях и падения обломков в 14 локациях. Причинен ущерб в Днепре, Харьковской и Житомирской областях, есть множество пострадавших. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 856 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. В частности, был нанесен удар по Ярославскому НПЗ. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.