 

Виткофф анонсировал переговоры России и Украины в Абу-Даби 10-11 ноября

03.11.2026, 6:33, Разное
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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся переговоры представителей РФ и Украины, направленные на прекращение войны.

Как пишет Reuters, высокопоставленный американский чиновник заявил, что участники переговоров обсудят гарантии безопасности, гуманитарные меры и шаги по снижению напряженности.

Предыдущий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в феврале 2026 года.

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