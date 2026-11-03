Виткофф анонсировал переговоры России и Украины в Абу-Даби 10-11 ноября

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся переговоры представителей РФ и Украины, направленные на прекращение войны.

Как пишет Reuters, высокопоставленный американский чиновник заявил, что участники переговоров обсудят гарантии безопасности, гуманитарные меры и шаги по снижению напряженности.

Предыдущий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в феврале 2026 года.