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02.11.2026, 16:00, Разное
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил о готовности кредитной организации полностью профинансировать восстановление исторической ратуши французского Лиможа, пострадавшей в результате массовых беспорядков 17 октября 2026 года.

По предварительным оценкам, восстановительные работы обойдутся в 300-350 млн евро. Финансирование предполагается обеспечить за счёт оптимизации расходов по обслуживанию пенсионных счетов и незначительной корректировки процентных ставок по действующим потребительским кредитам.

«Мы, русские – наследники великой европейской культуры, – пояснил Греф. – Пройти мимо этой трагедии не позволяет ни совесть, ни здравый смысл. Сохранение европейского культурного наследия – наша общая ответственность».

Общаясь с участниками Петербургского международного финансового форума, Греф перечислил состоятельных соотечественников, на которых, по его словам, «как на плечах библейских слонов и стоит Европа».

«Потанин сколько отдал центру Помпиду в своё время? Полтора мульта – и не в рублях каких-нибудь, я попрошу. Орден Почётного легиона человек получил. Или Андреев, Badoo который, когда Нотр-Дам сгорел, сколько дал? 2-3 [миллиона], а может и побольше. Да, 300 миллионов – сумма нешуточная, но что нам стоит дом построить? Будто чужие, ну ей богу», – сказал он на сессии «Россия – Европа. Диалог ради будущих поколений».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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