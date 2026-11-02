 

На зимнике Якутск — Магадан появятся платные участки

02.11.2026, 13:00, Разное
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Постановлением Минтранса от 2 ноября 2026 года частным операторам разрешили взимать плату за проезд по автодорогам в случае отсутствия альтернативных маршрутов. По мнению чиновников, это поможет более эффективному строительству и эксплуатации дорог в отдалённых регионах страны. 

В документе уточняется, что для взимания оплаты более не требуется иметь качественное асфальтное покрытие или установленную ширину трассы. В ближайшее время платными станут участки зимников – временных дорог, которые прокладывают по снегу, льду и замёрзшим рекам в регионах Крайнего Севера, где летом и в межсезонье сообщение с «большой землёй» сильно затруднено.

Уже в ближайшее время начнётся оборудование пунктов оплаты на зимнике Якутск – Магадан. До конца текущего года там откроют пять платных участков. 

«Автолюбителям не стоит переживать – в других регионах страны давно функционируют платные участки, водители к ним привыкли. Схема не отличается – оплатил и поехал, а дорога останется той же, – поясняет первый замглавы Минтранса Алексей Окладников. – Для пассажиров ситуация ещё проще – все расходы лягут на плечи водителей или перевозчиков». 

Чтобы заинтересовать пользоваться платными зимниками, в ведомстве пообещали возможность использовать транспондеры, льготы для отдельных категорий граждан и повышенный кешбэк от крупнейших банков страны. 

«В любом случае альтернативы не будет – или плати, или стой на трассе», – резюмировал чиновник.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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