 

Украинцы получили предупреждение о радиационной и химической опасности. Причина — хакерская атака

02.11.2026, 10:33, Разное
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В ночь на 2 ноября приложение «Воздушная тревога» начала рассылать гражданам Киева предупреждения о радиационной и химической угрозе и об опасности уличных боев. Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, это стало результатом хакерской атаки.

Сообщения о ядерной тревоге на всей территории Украины и о запусках ракет «Орешник» начали поступать на телефоны в 22:48. Ложные оповещения поступали и в других городах, в частности, в Харькове и Львове. Во Львовской области о радиационной опасности сообщили через громкоговорители, однако власти сразу заявили, что это ложная информация.

«Все сигналы об угрозах передаются в областные военные администрации, а оттуда – в уличные системы оповещения… Жителей города просят ориентироваться, прежде всего, на официальные сигналы местной системы оповещения, в том числе уличные сирены воздушной тревоги», – сообщили в ГСЧС.

«Необходимо следить за сообщениями органов местной власти и не доверять непроверенным данным. Особенно важно не переходить по сторонним ссылкам, которые могут распространяться вместе с фейковыми предупреждением. Граждан призывают сохранять спокойствие, проверять информацию в официальных источниках и не распространять сообщения о радиационной, химической или иных угрозах, если они не подтверждены соответствующими службами», – добавляет ведомство.

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