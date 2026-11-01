 

Частный самолет рухнул на дом возле Палм-Бич, есть погибшие

01.11.2026, 23:03, Разное
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Частный самолет стоимостью около двух миллионов долларов потерпел крушение в трейлер-парке на юге Флориды. Как пишет New York Post, в результате падения самолета и последовавшего вслед за крушением взрыва уничтожен, по меньшей мере, один передвижной жилой дом (трейлер).

Власти сообщают о нескольких погибших, но в настоящий момент неизвестно, сколько человек находились на борту самолета, и есть ли пострадавшие на земле. Пожарно-спасательная служба округа Палм-Бич охарактеризовала происшествие как «инцидент с большим числом пострадавших».

По предварительным данным, речь идет о самолете Learjet 60, который упал в городе Гринакрес, округ Палм-Бич. Самолет направлялся на Багамские острова. Причина крушения и количество пострадавших устанавливаются.

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