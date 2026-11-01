Хакеры сообщили о взломе базы данных Росстата и похищении реальных данных о российских потерях

Украинская хакерская группа Silent Crow сообщила, что совместно с белорусской группой «Киберпартизаны BY» взломали базу данных Росстата. Хакеры утверждают, что значительная часть внутренней IT-инфраструктуры скомпрометирована и уничтожена.

«В ходе операции были получены доступы к доменным контроллерам центрального аппарата Росстата, региональных подразделений и ГМЦ Росстата. Также были скомпрометированы системы виртуализации и управления инфраструктурой, включая ZVIRT, oVirt и VMware ESXi», – заявляют они.

По словам хакеров, выгружено около 23 TB информации, в том числе данные о военных потерях РФ в ходе войны против Украины, система электронного документооборота и базы данных информационных систем Росстата, содержащие статистическую, экономическую, персональную информацию и материалы переписей.

«Масштаб произошедшего выходит далеко за рамки компрометации отдельных серверов или пользовательских учетных записей. Ведь речь идет о проникновении в инфраструктуру федерального ведомства с доступом к центральным и региональным системам, внутренним контурам и массивам данных, представляющим государственную и служебную ценность», – отмечает Silent Crow.

Сам Росстат (Федеральная служба государственной статистики России) подтвердил, что его информационные ресурсы подверглись кибератаке. В то же время в ведомстве утверждают, что утечки данных не было. Сайт ведомства на момент публикации недоступен.