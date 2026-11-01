Не только громкость. Врач назвал необычный способ скорейшего восстановления после инсульта

Использование слуховых аппаратов способно ускорить процесс реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт. По словам аудиолога Никиты Дикопольцева, основателя центров слухопротезирования «СлышуВижу», восстановление способности слышать напрямую влияет на качество жизни и облегчает контакт больного с окружающим миром, что является фундаментом для лечебной физкультуры и когнитивных тренингов, пишет Газета.ру.

В клинической практике часто встречается ситуация, когда инсульт поражает слуховую систему. Это может быть периферический тип нарушений, когда падает общая чувствительность, или центральный — когда страдает сама обработка сигналов в коре головного мозга. Если проигнорировать этот аспект, пациент выпадает из общения. Это ведет к изоляции, тормозит реабилитационные программы и со временем провоцирует угасание умственных способностей.

Как отмечает эксперт, коррекция слуха дает мощный психологический эффект не только для самого больного, но и для его окружения. Когда человеку возвращают возможность воспринимать звуки, домочадцам больше не нужно срываться на крик или монотонно дублировать фразы. Это снимает колоссальное напряжение в семье, гасит раздражение и создает благоприятный фон для терапии. Кроме того, возвращается автономность: пациент сам слышит названия таблеток, не пропускает важные сигналы и снова участвует в принятии решений, что критически важно для возвращения чувства собственного достоинства.

Специалист подчеркивает, что после сосудистой катастрофы слуховые дефекты редко ходят одни. Обычно они идут в связке с дизартрией (нарушением речи), потерей концентрации, слабостью в руках и быстрой утомляемостью. Поэтому подбор устройства — это не просто чтение графика аудиограммы. Врач обязан оценить, как пациент распознает беглую речь, насколько ему физически удобно носить прибор и как протекает период адаптации.

Особый случай — это центральные нарушения. Инсульт может задеть зоны мозга, отвечающие за расшифровку слов. В такой ситуации физический слух остается в норме, но человек перестает понимать смысл сказанного, особенно если говорит группа людей или работает телевизор. В этом сценарии стандартная аналоговая техника, работающая по принципу мегафона, бесполезна. Мозгу не нужна повышенная громкость, ему нужна фильтрация. Здесь на помощь приходят только цифровые приборы высокого класса. Они используют алгоритмы глубокого обучения нейросетей (DNN), чтобы отсекать фоновый гул и выделять именно частотный спектр человеческого голоса, помогая мозгу заново научиться отделять речь от шума.

Изображение: разработано Мagnific.