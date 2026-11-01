В Тверской области разбился самодельный автожир, погиб 72-летний пилот

В воскресенье, 1 ноября, в деревне Каюрово Кимрского округа Тверской области РФ потерпел крушение самодельный летательный аппарат. Управлявший им 72-летний мужчина погиб.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, по факту происшествия организована процессуальная проверка. На место крушения выехали следователи и криминалисты.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что аппарат разбился практически сразу после взлета.

Предварительно, речь идет о самодельном автожире – летательном аппарате, внешне напоминающем небольшой вертолет, но использующем для создания подъемной силы свободно вращающийся несущий винт.

Причины катастрофы устанавливаются.