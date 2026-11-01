Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1712-й день войны

Минобороны РФ 1 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Колодезное, Плоское, Шиповатое, Мартовое и Великий Бурлук Харьковской области. Кроме того, в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Великая Рыбица, Беланы, Коренек Сумской области и города Сумы. Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вишневка, Грушеваха, Смородьковка, Глущенково Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Василевская Пустошь и Николаевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 210-ти военнослужащих, 33 автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерское, Камышеваха, Андреевка, Криницы, Старорайское, Криворожье, Сергеевка, Веровка, Зеленое и Каменка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кунинова, Сидоренко, Великомихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Новорозовка и Желтая Круча Запорожской области. ВСУ потеряли до 205-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юльевка, Кирово, Кушугум и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 20-ти военнослужащих и восемь автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 276723 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31480 танков и других боевых бронированных машин, 1794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36852 орудия полевой артиллерии и минометов, 76105 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.