 

Премьер-министр Польши против компромисса — «Противники конституционного строя играют на руку России»

01.11.2026, 12:34, Разное
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Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что не намерен идти на компромисс в конфликте с президентом Каролем Навроцким по вопросу о Конституционном трибунале.

Он обвинил Навроцкого, а также предыдущего главу государства Анджея Дуду и поддерживающую их партию «Право и справедливость» в уничтожении верховенства права. Глава правительства подчеркнул, что сейчас приоритет для него – обеспечить работу трибунала в соответствии с конституцией.

«Физическая сила, агрессия и партийные интересы не могут определять, кто прав, в государстве, где действует закон. Ни один политик, включая президента, не имеет права врываться в суд, давать указания судьям или угрожать им», – заявил Туск, комментируя прибытие в суд президентом в ночь на 31 октября.

Он также отметил, что последние события в Польше играют на руку России. По его словам, действующие в интернете пророссийские боты выступают в поддержку противников конституционного строя.

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