Стрельба в калифорнийском торговом центре. Погибла беременная женщина

Беременная женщина погибла и еще шесть человек получили ранения в результате стрельбы в магазине костюмов Spirit Halloween в торговом центре калифорнийского города Фэйрфилд. Погибшая – 31-летняя Констанс Хейдж.

Состояние троих пострадавших критическое. Это 16-летний подросток, 19-летний юноша и 32-летний мужчина. Госпитализирован также 23-летний мужчина, его состояние стабильное. Двое пострадавших были выписаны из больницы после того, как им оказали необходимую помощь.

Стрелку удалось скрыться. К расследованию подключилось ФБР. «Наши помыслы и молитвы с пострадавшими и их семьями. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам», – сообщила администрация магазина.