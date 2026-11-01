Стрельба в калифорнийском торговом центре. Погибла беременная женщина

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01.11.2026, 11:03, Разное
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Беременная женщина погибла и еще шесть человек получили ранения в результате стрельбы в магазине костюмов Spirit Halloween в торговом центре калифорнийского города Фэйрфилд. Погибшая – 31-летняя Констанс Хейдж.

Состояние троих пострадавших критическое. Это 16-летний подросток, 19-летний юноша и 32-летний мужчина. Госпитализирован также 23-летний мужчина, его состояние стабильное. Двое пострадавших были выписаны из больницы после того, как им оказали необходимую помощь.

Стрелку удалось скрыться. К расследованию подключилось ФБР. «Наши помыслы и молитвы с пострадавшими и их семьями. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам», – сообщила администрация магазина.

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