В Пхеньяне выложили портрет Ким Ир Сена из биткоинов, который видно из космоса

В Пхеньяне завершили монтаж гигантского портрета Ким Ир Сена, выложенного из биткоинов. Инсталляция площадью в несколько гектаров расположена на одном из холмов в центре города. Северокорейские власти утверждают: изображение настолько велико, что его можно разглядеть из космоса, а свечение, которое оно якобы излучает, «видно даже с орбитальных станций, пролетающих над территорией КНДР».

На создание портрета ушло, по разным оценкам, от 40 до 60 тысяч биткоинов. Партийное руководство не уточняет, каким образом криптовалюта оказалась в их распоряжении, – утверждается лишь, что она была «собрана честным путём и передана добровольно». Формулировка из пресс-релиза гласит, что портрет «увековечивает память великого вождя, который ещё в 2016 году был признан отцом мировой криптографии» – это отсылка к старому заявлению северокорейского радио, которое тогда же назвало Ким Ир Сена изобретателем биткоина.

«Слава нашего всенародно любимого руководителя заслуживает такого памятника, – пояснил представитель государственного комитета по цифровому развитию. – Пока некоторые страны тратят биткоины на спекуляции, мы вкладываем их в вечное. Портрет видно из космоса, а значит, его видит и международная общественность, которая до сих пор сомневалась в наших технологических возможностях».

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