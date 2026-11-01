 

В России после ночной атаки беспилотников загорелся один из крупнейших НПЗ

01.11.2026, 6:04, Разное
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В ночь на воскресенье, 1 ноября, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области России, примерно в 400 километрах к востоку от Москвы. На территории предприятия возник крупный пожар.

Как пишет The Kyiv Independent, жители Кстово публикуют видеозаписи, на которых слышны взрывы и видны несколько очагов возгорания на территории нефтеперерабатывающего комплекса. Над предприятием поднимаются густые клубы черного дыма. Об атаке сообщают российские и украинские Telegram-каналы.

Завод в Кстово, принадлежащий компании «Лукойл», является четвертым по величине нефтеперерабатывающим предприятием РФ и одним из крупнейших производителей автомобильного бензина в стране. Его проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие неоднократно подвергалось украинским атакам. Предыдущий удар был нанесен 26 августа 2026 года. Тогда в результате повреждения технологических установок и инфраструктуры завод приостановил переработку нефти.

Масштабы повреждений после новой атаки пока неизвестны. Независимого подтверждения поражения конкретных производственных установок нет.

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