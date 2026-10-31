 

Ксении Собчак и Константину Богомолову запретили въезд в Латвию

31.10.2026, 18:34, Разное
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Журналистке Ксении Собчак и ее мужу, режиссеру Константину Богомолову запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, пишет «Медуза».

Глава латвийского МИД Байба Браже сообщила, что Собчак и Богомолова включили «в список нежелательных лиц». Что именно стало поводом для запрета, не сообщается.

В последние годы Собчак приезжала в Латвию на отдых с семьей и на съемки интервью.

В последние годы власти Латвии запретили въезд в страну телеведущей Первого канала российского телевидения Екатерине Андреевой, актерам Павлу Прилучному и Даниле Козловскому, а также рэперу Slimus (Вадим Мотылев), певице Кристине Орбакайте и другим.

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